Маск сообщил о проведении ликвидации Агентства по международному развитию США
10:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) предприниматель Илон Маск заявил, что идет процесс ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).
«Мы в процессе ликвидации USAID», — сказал он в ходе трансляции в принадлежащей ему соцсети X.
По словам Маска, USAID не подлежит восстановлению. «Это не червивое яблоко, а просто комок червей… Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», — добавил он.
Ранее Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия.
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