Маск сообщил о проведении ликвидации Агентства по международному развитию США

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) предприниматель Илон Маск заявил, что идет процесс ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).

«Мы в процессе ликвидации USAID», — сказал он в ходе трансляции в принадлежащей ему соцсети X.

По словам Маска, USAID не подлежит восстановлению. «Это не червивое яблоко, а просто комок червей… Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», — добавил он.

Ранее Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия.