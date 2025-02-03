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НОВОСТИ

Маск сообщил о проведении ликвидации Агентства по международному развитию США

10:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) предприниматель Илон Маск заявил, что идет процесс ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).

«Мы в процессе ликвидации USAID», — сказал он в ходе трансляции в принадлежащей ему соцсети X.

По словам Маска, USAID не подлежит восстановлению. «Это не червивое яблоко, а просто комок червей… Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», — добавил он.

Ранее Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия.

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