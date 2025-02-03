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НОВОСТИ

Товарооборот РФ и Индии за 10 месяцев 2024 года вырос на 15% — Володин

12:05 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Индии за 10 месяцев 2024 года увеличился на 15%, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с председателем Совета штатов (верхняя палата) парламента, вице-президентом Индии Джагдипом Дханкхаром.

«За последние 5 лет двусторонний товарооборот увеличился в пять раз и продолжает расти: с января по ноябрь 2024 года увеличился на 15%. За счет этого выигрывают наши граждане и наши страны», — сказал Володин. Он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров РФ в Азии.

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