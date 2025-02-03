15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице от травм, полученных в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«Саркисян умер в больнице», — сказал собеседник агентства. Информацию о смерти также подтвердили в его окружении, а также мэр Горловки Иван Приходько. «Да», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о гибели Саркисяна.