Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице
15:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице от травм, полученных в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
«Саркисян умер в больнице», — сказал собеседник агентства. Информацию о смерти также подтвердили в его окружении, а также мэр Горловки Иван Приходько. «Да», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о гибели Саркисяна.
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