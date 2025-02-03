Маск заявил, что США могут сократить дефицит бюджета на $1 трлн к 2026 году
17:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут к 2026 году сократить вполовину дефицит государственного бюджета, составляющий $2 трлн. С таким утверждением выступил американский бизнесмен, глава ведомства по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) Илон Маск.
«Думаю, что мы можем сократить дефицит [бюджета] на $1 трлн в следующем году. <…> У нас дефицит в $2 трлн. Если мы сможет сократить его вполовину до $1 трлн и добиться экономического роста, соответствующего этому триллиону, то инфляции не будет», — заявил он в ходе аудио-чата на платформе X. По мнению предпринимателя, при таком развитии событий процентные ставки в США снизятся, а цены на потребительские товары останутся прежними. Маск полагает, что власти страны в состоянии достичь такого результата, однако это потребует «мощной поддержки» со стороны президента, Конгресса и судебной системы.
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