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Маск заявил, что США могут сократить дефицит бюджета на $1 трлн к 2026 году

17:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут к 2026 году сократить вполовину дефицит государственного бюджета, составляющий $2 трлн. С таким утверждением выступил американский бизнесмен, глава ведомства по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) Илон Маск.

«Думаю, что мы можем сократить дефицит [бюджета] на $1 трлн в следующем году. <…> У нас дефицит в $2 трлн. Если мы сможет сократить его вполовину до $1 трлн и добиться экономического роста, соответствующего этому триллиону, то инфляции не будет», — заявил он в ходе аудио-чата на платформе X. По мнению предпринимателя, при таком развитии событий процентные ставки в США снизятся, а цены на потребительские товары останутся прежними. Маск полагает, что власти страны в состоянии достичь такого результата, однако это потребует «мощной поддержки» со стороны президента, Конгресса и судебной системы.

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