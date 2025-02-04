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НОВОСТИ

Аш-Шараа заявил, что переходный период до организации выборов в Сирии займет до пяти лет

09:20 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переходный период в Сирии до момента проведения выборов продлится в течение 4-5 лет. Об этом Ахмед аш-Шараа заявил телеканалу Syria TV в своем первом интервью на посту президента арабской республики на переходный период.

«По моей оценке, этот период до [проведения] выборов займет примерно 4-5 лет», — сказал он, уточнив, что для воплощения в жизнь намеченных шагов необходимо восстановить «широкую инфраструктуру», на что «потребуется время».

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