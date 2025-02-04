Трамп распорядится о выходе США из СПЧ ООН, прекращении финансирования БАПОР — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп в течение суток подпишет исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на полученные ее журналистами документы.