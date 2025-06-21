У МАГАТЭ нет данных о создании Ираном ядерного оружия — Путин

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данных о попытках создания Ираном ядерного оружия у МАГАТЭ нет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», — сказал российский лидер.