Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным условием развития мировой торговли
11:05 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров основными условиями для развития международного сотрудничества в торгово-экономической сфере.
«Исходим из того, что эффективное обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров, действенная охрана интеллектуальной собственности являются непременными условиями для продвижения международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технологической и многих других сферах», — говорится в опубликованном на сайте Кремля послании российского лидера участникам XIII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
