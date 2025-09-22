Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным условием развития мировой торговли

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров основными условиями для развития международного сотрудничества в торгово-экономической сфере.

«Исходим из того, что эффективное обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров, действенная охрана интеллектуальной собственности являются непременными условиями для продвижения международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технологической и многих других сферах», — говорится в опубликованном на сайте Кремля послании российского лидера участникам XIII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона.