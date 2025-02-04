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Китай справедливо и обоснованно ответил на торговые пошлины США — посольство КНР

11:32 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство КНР в Вашингтоне назвало торговые контрмеры против США справедливыми и обоснованными.

«Китай принял необходимые контрмеры в соответствии с соответствующими законами, правилами и основными принципами международного права, что совершенно законно и разумно», — говорится в заявлении дипведомства. Посольство указало, что Китай крайне недоволен тем, что США ввели пошлину 10% на китайские продукты под предлогом проблем с проникновением в Соединенные Штаты фентанила.

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