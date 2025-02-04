Поляки стали более негативно относиться к беженцам с Украины — опрос
11:20 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношение поляков к находящимся в их стране гражданам Украины ухудшилось по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные исследовательским центром United Surveys по заказу интернет-портала Wirtualna Polska в 2023 и 2025 годах.
Так, если в 2023 году к пребыванию граждан Украины в Польше положительно относились 64,4% поляков, то в 2025-м их количество сократилось до 55,3%. Одновременно выросло число тех, кто негативно оценивает проживание в Польше украинцев (с 29,5% до 33%).
Примечательно, что особенно ухудшилось отношение к гражданам Украины у поляков, поддерживающих правые партии. В 2023 году лишь 20% представителей правого электората отрицательно относились к приехавшим в Польшу украинцам, в 2025-м их число выросло до 53%. Причем 36% из них настроены по отношению к украинцам «крайне отрицательно».
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