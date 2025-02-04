Нейросеть Сбера GigaChat MAX сдала экзамены на кардиолога

14:10

Нейросетевая модель Сбера GigaChat MAX теперь может помогать людям по вопросам здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы. Это стало возможным благодаря дообучению искусственного интеллекта на датасете по специальности «Кардиология» и сдаче экзамена в Волгоградском государственном медицинском университете (ВолгГМУ).

«Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в России, да и в мире в целом. Поэтому первой специализацией для дальнейшего дообучения GigaChat MAX мы выбрали кардиологию, – пояснил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. – Аккредитация подтверждает знания нейросети в этом направлении, благодаря чему пользователь может получать достоверную информацию по кардиологическом вопросам у GigaChat. Для этого нужно описать свои симптомы в запросе, и нейросеть даст наиболее вероятные причины их появления. Искусственный интеллект уже помогает врачам и может стать помощником каждому человеку в вопросах собственного здоровья».

«Искусственный интеллект все активнее используется в самых разных сферах жизнедеятельности, в том числе – медицине. Уже сегодня он значительно облегчает, например, рутинный труд врачей-рентгенологов, и применение его будет только расширяться, – отметил ректор ВолгГМУ Минздрава России, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования, доктор медицинских наук, профессор Владимир Шкарин. – Важно, что программные продукты сегодня разрабатываются на потребностях практикующих врачей, с учетом реальных клинических случаев и создаются совместно IT-специалистами и теми, кто в последующем будет пользоваться этими разработками. Поэтому испытание нейросетевой модели Сбера GigaChat MAX в условиях Волгоградского государственного медицинского университета – это важный шаг в развитии технологий и их использования в сфере медицины».

Это уже третий медицинский экзамен, который успешно прошел искусственный интеллект Сбера. В феврале 2024 года нейросетевая модель одной из первых в мире сдала выпускной экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник». Как и любой студент, окончивший 6 курсов медицинского вуза по федеральному государственному образовательному стандарту, искусственный интеллект прошел тестирование и ответил на вопросы билета.

А в ноябре 2024 года на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) модель GigaChat MAX успешно сдала тестирование и решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «Лечебное дело». Для этого GigaChat MAX был дополнительно обучен сотнями врачей. Успешное прохождение аккредитации подтверждает, что модель стала еще умнее, обладает более глубокими медицинскими знаниями и сможет быть более полезна для сферы здравоохранения.