Признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют - ЦБ РФ
19:04 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют, хотя значительное влияние на динамику цен в начале января оказали разовые факторы. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».
«В начале января рост цен остался высоким. Хотя значительное влияние на динамику цен оказали разовые факторы, признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 20:10 04.02.2025
- Сотрудники Нацгвардии Мексики направлены на границу с США
- 19:50 04.02.2025
- Деятельность Илона Маска вызвала хаос среди чиновников в Вашингтоне - СМИ
- 19:20 04.02.2025
- СМИ приводят выдержки из отчета о крушении рейса Azal в Казахстане
- 17:43 04.02.2025
- Киев готов обсуждать с США возможность проведения выборов до конца 2025 г. — посол Украины
- 17:12 04.02.2025
- В Нидерландах более 4 тыс. осужденных находятся на свободе из-за нехватки тюремных камер
- 17:00 04.02.2025
- Премьер Дании удовлетворена поддержкой стран ЕС по Гренландии
- 16:32 04.02.2025
- Украине не хватает 3 млн работников, их придется завозить из Азии и Африки — эксперт
- 16:12 04.02.2025
- Индия может выиграть от торговой войны США и Китая — СМИ
- 16:00 04.02.2025
- Человек, убивший главу Федерации бокса ДНР, погиб в результате устроенного им взрыва
- 15:35 04.02.2025
- Компания «РН-Пурнефтегаз» добыла 280-миллионную тонну нефти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать