Признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют - ЦБ РФ

19:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют, хотя значительное влияние на динамику цен в начале января оказали разовые факторы. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

«В начале января рост цен остался высоким. Хотя значительное влияние на динамику цен оказали разовые факторы, признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют», — говорится в документе.