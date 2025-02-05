Зеленский отверг проведение выборов на Украине до завершения боевых действий
09:20 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборы на Украине не будут проводиться до завершения горячей стадии конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о своей легитимности в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
Во время интервью Морган отметил, что Россия указывает на нелегитимность Зеленского, а призывы к проведению выборов звучат также из США.
«Я всегда говорил, что открыт к любым выборам. Но во время войны не может быть выборов. Конституцию надо было бы изменить. <…> Горячая стадия закончится, закончится военное положение, тогда пройдут выборы», — ответил Зеленский. Он при этом признал, что «если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой, к своим семьям».
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