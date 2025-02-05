0
0
243
НОВОСТИ

Зеленский утверждает, что за время боевых действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. убитыми

12:00 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе боевых действий 45,1 тыс. убитыми, утверждает Владимир Зеленский.

«Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений, — сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. — Уточню: количество ранений больше, чем количество раненых, потому что есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 05.02.2025
Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области
0
42
13:05 05.02.2025
Требования Зеленского дать Украине ядерное оружие «граничат с безумием» — Песков
0
90
13:00 05.02.2025
Руководство СДПГ не хотело выдвижения кандидатуры Шольца на пост канцлера ФРГ — СМИ
0
88
12:32 05.02.2025
В Гренландии назвали угрозой безопасности территориальные претензии Трампа — WP
0
165
12:20 05.02.2025
Новая попытка Трампа оказать давление на Тегеран провалится — глава МИД Ирана
0
216
12:05 05.02.2025
В Таджикистане экс-главу МИД приговорили к 27 годам тюрьмы по делу о попытке переворота
0
227
11:32 05.02.2025
61% россиян планирует продолжить работу по достижении пенсионного возраста
0
287
11:20 05.02.2025
В ЕС «сыты по горло» попытками фон дер Ляйен руководить внешней политикой союза — Politico
0
302
11:05 05.02.2025
Google отказался от принципа не использовать ИИ в разработке вооружений в своей программе
0
300
11:00 05.02.2025
Переселение палестинцев из сектора Газа могут оплатить страны региона — Трамп
0
306

Возврат к списку