Зеленский утверждает, что за время боевых действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. убитыми

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе боевых действий 45,1 тыс. убитыми, утверждает Владимир Зеленский.

«Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений, — сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. — Уточню: количество ранений больше, чем количество раненых, потому что есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены».