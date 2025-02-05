Сливочное масло лидирует среди молочной продукции по числу фальсификата — Данкверт
16:00 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сливочное масло лидирует среди всей молочной продукции по количеству выявленного фальсификата по итогам 2024 года. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2025».
«К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — в сливочном масле», — сказал он.
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