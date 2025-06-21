Китай превратится в крупного экспортера энергии, уверен глава «Роснефти» Сечин

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Фото с сайта www.rosneft.ru

Китайская Народная Республика добьется полной энергонезависимости и в перспективе будет не импортером, а крупным экспортером энергии, уверен главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил в своем докладе на энергетической панели XXVIII Петербургского международного экономического форума. По словам главы крупнейшей нефтяной компании РФ, Китай демонстрирует грамотный подход к развитию энергосистемы и на долю КНР сейчас приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор.

«Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы, - заявил Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики». - Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм наших китайских друзей, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии».

В Китае в последние годы вводится наибольший объем новых мощностей возобновляемых источников энергии и там находится более 70% мировых мощностей по производству оборудования для «зеленой» экономики. Также Китай наращивает инвестиций в сопутствующую инфраструктуру. Например, вложения в энергосети в 2024 году выросли на 15%, а в 2025 году могут удвоиться. «Инвестиции в аккумуляторные батареи выросли почти в пять раз и достигли 11 млрд долл., - сообщил Сечин. - На сегодняшний день общая емкость таких батарей в Китае превышает 35 ГВт, что составляет две трети всех мировых мощностей».

Рост продаж электромобилей в Китае привел к значительному замедлению спроса на моторное топливо в 2024 году, и, по словам Сечина, продолжение этой тенденции может оказать существенное реверсивное влияние на баланс нефтяного рынка.

Однако Китай не отказывается и от ископаемого топлива, например, по объему ввода новых мощностей угольной генерации за последние пять лет КНР опередила весь остальной мир. «Сегодня доля угля в производстве электроэнергии в Китае составляет почти 60%, - сообщил Сечин. - Только в прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации, максимальное значение за последние десять лет, что должно усилить роль угля в энергосистеме», – подчеркнул глава «Роснефти».