Китай превратится в крупного экспортера энергии, уверен глава «Роснефти» Сечин
12:52 21.06.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
«Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы, - заявил Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики». - Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм наших китайских друзей, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии».
В Китае в последние годы вводится наибольший объем новых мощностей возобновляемых источников энергии и там находится более 70% мировых мощностей по производству оборудования для «зеленой» экономики. Также Китай наращивает инвестиций в сопутствующую инфраструктуру. Например, вложения в энергосети в 2024 году выросли на 15%, а в 2025 году могут удвоиться. «Инвестиции в аккумуляторные батареи выросли почти в пять раз и достигли 11 млрд долл., - сообщил Сечин. - На сегодняшний день общая емкость таких батарей в Китае превышает 35 ГВт, что составляет две трети всех мировых мощностей».
Рост продаж электромобилей в Китае привел к значительному замедлению спроса на моторное топливо в 2024 году, и, по словам Сечина, продолжение этой тенденции может оказать существенное реверсивное влияние на баланс нефтяного рынка.
Однако Китай не отказывается и от ископаемого топлива, например, по объему ввода новых мощностей угольной генерации за последние пять лет КНР опередила весь остальной мир. «Сегодня доля угля в производстве электроэнергии в Китае составляет почти 60%, - сообщил Сечин. - Только в прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации, максимальное значение за последние десять лет, что должно усилить роль угля в энергосистеме», – подчеркнул глава «Роснефти».
НОВОСТИ
- 13:37 21.06.2025
- Концепция «чистого нуля» способна привести человечество к энергетическому регрессу, уверен Игорь Сечин
- 13:05 21.06.2025
- Сбер: Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта рождает спрос на данные и кадры
- 13:00 21.06.2025
- РФ ответит «чистой бомбой» на использование против нее «грязной» — Медведев
- 12:56 21.06.2025
- Игорь Сечин: мировая атомная энергетика переживает второе рождение
- 12:50 21.06.2025
- Сбер дал советы малому и среднему бизнесу по защите от киберугроз
- 12:36 21.06.2025
- Синтез традиционных и альтернативных источников определит облик новой мировой энергетики, заявил глава «Роснефти» на ПМЭФ
- 12:30 21.06.2025
- Желающие отменить ЕГЭ не могут предложить альтернативу — Музаев
- 12:28 21.06.2025
- Технологии искусственного интеллекта Сбера помогут в разработке «Туристической карты Санкт-Петербурга»
- 12:20 21.06.2025
- Сечин: развивающиеся страны будут драйвером роста мирового энергопотребления на 25% к 2050 году
- 12:01 21.06.2025
- Цифровая революция открывает новую эру в развитии нефтегазовой отрасли, уверен Игорь Сечин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать