Сечин: развивающиеся страны будут драйвером роста мирового энергопотребления на 25% к 2050 году

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Потребление энергии в мире увеличится на четверть в ближайшие 25 лет, причем главным драйвером роста спроса будут развивающиеся страны, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. В своем докладе на энергетической панели форума глава крупнейшей нефтяной компании РФ заявил, что к 2050 году при потреблении энергии населением Африки, Индии и Юго-Восточной Азии на сегодняшнем уровне населения Китая, совокупное дополнительное потребление составит около 50 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. «Это равно четверти мирового спроса на энергию на сегодняшний день», - сообщил Сечин.

Выступая с докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики», Сечин заявил, что развивающиеся страны будут одним из драйверов роста потребления энергии прежде всего из-за демографии. Население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет на 1,4 млрд человек, что обеспечит практически весь прирост населения мира. Также рост спроса на энергию обеспечит урбанизация в странах Азии и Африки – в ближайшие 25 лет число горожан там вырастет более чем на 1,6 млрд человек.

Рост потребления электроэнергии Сечин назвал ключевым вызовом. По его словам, в 2025 году инвестиции в этот сектор на 50% превысят вложения в ископаемое топливо. «Действительно, за последние 15 лет потребление электроэнергии росло опережающими темпами, а в следующие 25 лет, по расчетам МЭА (Международное энергетическое агентство), выработка электроэнергии должна удвоиться», - полагает глава «Роснефти».

Наибольший вклад в этот рост будут вносить страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые смогут обеспечить 60% прироста потребления. «Особенно ярко этот процесс виден на примере Индии, где пиковая нагрузка на энергосистему выросла почти на 70% за последние десять лет», - уверен глава «Роснефти».