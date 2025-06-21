РФ ответит «чистой бомбой» на использование против нее «грязной» — Медведев
13:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия ответила бы тактическим ядерным оружием в случае использования Украиной «грязной бомбы», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», — написал он в своем телеграм-канале.
Медведев добавил, что промолчит о последствиях для будущей жизни и об экологии, но в Киеве должны их «хорошо представлять». «Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — посоветовал зампред Совбеза РФ.
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