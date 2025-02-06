Трамп подписал указ о запрете сменившим пол мужчинам соревноваться с женщинами
09:05 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях. Трансляцию подписания вел в среду телеканал C-SPAN.
«Отныне женские виды спорта будут исключительно для женщин», — заявил Трамп, выступая с речью перед тем, как поставить подпись под указом. Он обвинил предыдущую американскую администрацию в поддержке «радикальных левых идей» и попытке «отказаться от самой концепции биологической половой принадлежности». «Мужчины, притворяющиеся девочками, украли у них победу в более чем 3,5 тыс. состязаний, что очень много, и приняли участие в более чем 11 тыс. соревнований, предназначенных для женщин», — подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, подписанный им указ предусматривает лишение федерального финансирования и заведение расследований в отношении американских учебных заведений, допускающих участие биологических мужчин в женских спортивных соревнованиях. Кроме того, согласно указу Трампа, Министерство внутренней безопасности США будет отказывать в американских визах спортсменам — мужчинам, сменившим пол."Этот указ означает завершение борьбы за женские виды спорта», — отметил хозяин Белого дома, подчеркнув, что «это нужно было сделать уже давно».
Как отметила ранее в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная студенческая атлетическая ассоциация более не будут позволять мужчинам принимать участие в состязаниях в женских видах спорта. При этом она не ответила на вопрос, как новый указа Трампа повлияет на правила проведения в 2028 году летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и будет ли там разрешено сменившим пол мужчинам принимать участие в женских состязаниях.
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