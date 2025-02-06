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Лидер «Талибана» запретил афганским чиновникам выезжать за границу без его разрешения

12:32 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер радикального движения «Талибан» (запрещено на территории РФ) Хайбатулла Ахундзада запретил чиновникам из правительства талибов выезжать за пределы Афганистана без его персонального разрешения. Об этом сообщила газета Etilaatroz со ссылкой на источники.

По их информации, в связи с распоряжением лидера талибов не менее тысячи бойцов из спецподразделения, которое подчиняется ему напрямую, были размещены в аэропортах страны, включая воздушную гавань в Кабуле. Основной их задачей считается препятствование выезду афганских чиновников за рубеж без персонального разрешения лидера. Отмечается, что отныне все переговоры и встречи членов правительства талибов с иностранными представителями во время их поездок за границу должны проводиться в присутствии доверенного лица верховного лидера движения.

Как добавил один из собеседников издания, силы, подконтрольные заместителю главы МВД талибов Садру Ибрагиму, одному из наиболее преданных Ахунзаде чиновников, также установили дополнительные блокпосты в Кабуле для контроля ситуации в столице. Авторы статьи высказывают предположения, что действия лидера талибов обусловлены якобы бегством выступавшего за отмену запрета на образование для девочек и женщин замглавы МИД Мохаммада Аббаса Станекзая за границу, о котором утверждали оппозиционные талибам информационные агентства.

По информации афганских СМИ, напряженность внутри «Талибана» между сторонниками верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзады и группировкой министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани возрастает. Как заявляла газета Hasht-e Subh, новый виток она приобрела после введения в стране строгих ограничений на фото- и видеосъемку живых существ.

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