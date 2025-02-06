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Китай не вмешивается в управление Панамским каналом — МИД КНР

13:32 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин не вмешивается в суверенные дела Панамы и не влияет на ее контроль над Панамским каналом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Китай всегда уважал суверенитет Панамы над каналом и признавал его статус как постоянно нейтрального международного водного пути, — сказал Го Цзякунь. — Мы уважаем [права] правительства Панамы по управлению и эксплуатации канала и никогда не вмешиваемся в дела, касающиеся канала».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио встретился в Панаме с ее президентом Хосе Раулем Мулино. Глава страны сообщил о проведении аудита в расположенных рядом с каналом портах, которые находятся под управлением китайских компаний. Президент также заявил, что его правительство не будет продлевать свое участие в китайской инициативе «Один пояс — один путь», соглашение о присоединении Панамы к которой было подписано в 2017 году.

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал.

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