Китай не вмешивается в управление Панамским каналом — МИД КНР
13:32 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин не вмешивается в суверенные дела Панамы и не влияет на ее контроль над Панамским каналом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Китай всегда уважал суверенитет Панамы над каналом и признавал его статус как постоянно нейтрального международного водного пути, — сказал Го Цзякунь. — Мы уважаем [права] правительства Панамы по управлению и эксплуатации канала и никогда не вмешиваемся в дела, касающиеся канала».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио встретился в Панаме с ее президентом Хосе Раулем Мулино. Глава страны сообщил о проведении аудита в расположенных рядом с каналом портах, которые находятся под управлением китайских компаний. Президент также заявил, что его правительство не будет продлевать свое участие в китайской инициативе «Один пояс — один путь», соглашение о присоединении Панамы к которой было подписано в 2017 году.
Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал.
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