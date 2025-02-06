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НОВОСТИ

Келлог назвал шансы Киева получить ядерное оружие «мизерными или нулевыми»

16:12 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог считает шансы Украины вновь получить ядерное оружие «мизерными или нулевыми».

«Шансы на то, что они вновь получат ядерное оружие, примерно между мизерными и нулевыми, — заявил он в эфире телеканала Fox News. — Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдет».

По его словам, идея о передаче Киеву ядерных вооружений обречена на провал. «Вспомните, президент [США Дональд Трамп] говорил, что мы — администрация здравого смысла. И когда кто-то говорит такие вещи, необходимо смотреть на результат или потенциал. Так и используется здравый смысл», — отметил Келлог.

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