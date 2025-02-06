Фальков предложить наделить Минобрнауки правом согласовывать платный прием в университеты

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил наделить Минобрнауки полномочиями по согласованию планов платного приема в университеты независимо от ведомственной принадлежности вуза, так как платный прием тоже должен работать на задачи государства.

«Острый дефицит кадров на рынке труда, а главное — дефицит инженеров, требует регулирования платного приема в университеты, здесь сегодня доминирует экономика, управление и право. Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства. Просим дать поручение правительству проработать возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию планов платного приема независимо от ведомственной принадлежности», — сказал он на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.