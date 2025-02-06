США вводят санкции против Международного уголовного суда

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подпишет в четверг указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Отмечается, что меры предусматривают финансовые и визовые рестрикции в отношении сотрудников МУС, а также членов их семей.