Объем поставок военной продукции России в Индию составляет около $80 млрд
12:20 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предлагает Индии масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов, а также совместное продвижение этой продукции в третьи страны. Общий объем поставок российской продукции военного назначения составляет около $80 млрд, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Индия — важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров Рособоронэкспорта в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 г. по 2025 г., Рособоронэкспорт подписал контрактных документов с Индией на $50 млрд, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около $80 млрд», — сказал он в преддверии XV Международной авиационно-космической выставки Aero India 2025.
НОВОСТИ
- 12:32 07.02.2025
- МУС продолжит работу, несмотря на санкции США — заявление
- 12:10 07.02.2025
- Сбер подвел итоги научной деятельности за прошлый год
- 12:05 07.02.2025
- Бюджетник медвуза в рамках обязательного трудоустройства сможет сам выбирать регион работы - поправки к закону
- 12:00 07.02.2025
- ВСУ испытывают серьезную нехватку военных, а у новобранцев нет мотивации — WSJ
- 11:32 07.02.2025
- В офисе Зеленского признали, что хотели бы спровоцировать войну между США и РФ
- 11:20 07.02.2025
- Администрация Байдена потратила $10 млн на создание трансгендерных обезьян — конгрессмен
- 11:05 07.02.2025
- Число проживающих в Турции россиян снизилось в 2024 году до 85 тыс. — статистика
- 11:00 07.02.2025
- Солдат ВСУ в Краматорске и Славянске больше, чем местного населения — пленный
- 10:32 07.02.2025
- В случае введения пошлин США Норвегия будет поддерживать ЕС — глава Минфина
- 10:20 07.02.2025
- Новые власти Сирии заявили о готовности сохранить на территории страны военные базы РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать