Объем поставок военной продукции России в Индию составляет около $80 млрд

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предлагает Индии масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов, а также совместное продвижение этой продукции в третьи страны. Общий объем поставок российской продукции военного назначения составляет около $80 млрд, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Индия — важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров Рособоронэкспорта в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 г. по 2025 г., Рособоронэкспорт подписал контрактных документов с Индией на $50 млрд, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около $80 млрд», — сказал он в преддверии XV Международной авиационно-космической выставки Aero India 2025.