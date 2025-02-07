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НОВОСТИ

В эропорту Мурманска введены временные ограничения - Росавиация

19:20 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Мурманска временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 18:38 мск, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 18:38 мск введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в сообщении.


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