Мирный житель погиб при обстреле ВСУ центра Макеевки ДНР, 10 человек пострадали — Пушилин
18:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молодая девушка погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Центрально-Городского района Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Еще 10 человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки. К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, 10 человек ранены, включая ребенка», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.
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