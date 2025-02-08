Россия не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

20:30 Источник: Интерфакс

Правительство РФ приняло решение не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещено в субботу на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год", - сказано в документе.