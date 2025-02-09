В СПЧ ООН считают план Трампа по переселению жителей Газы незаконным
16:30 09.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
План президента США Дональда Трампа по расселению палестинцев, проживающих в секторе Газа, нарушает международное право. Такое мнение выразила председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй.
«Трамп крайне плохо разбирается в вопросах международного права <…>. Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равносильно этнической чистке», — заявила она в интервью европейскому изданию Politico. По оценкам Пиллэй, не существует «ни одного законного способа» осуществления идеи Трампа по переселению палестинцев из анклава и передаче его во владение США.
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