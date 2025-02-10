ФРГ не следует поставлять Киеву оружие, с помощью которого можно ударить вглубь РФ — Шольц

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц считает неправильным, чтобы его страна поставляла Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.

«Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», — заявил Шольц в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.