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Президент Румынии уйдет в отставку 12 февраля

17:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Румынии Клаус Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля. Об этом говорится в его заявлении, которое транслировалось основными румынскими СМИ.

«Сегодня в парламенте Румынии инициирована процедура отстранения президента от должности, — сообщил он, назвав этот демарш необоснованным. — Через несколько дней парламент Румынии проголосует за мою отставку, и Румыния окажется в состоянии кризиса, потому что начнется референдум об отставке президента».

Йоханнис предвидит, что в румынском обществе произойдет раскол, а за границей никто не поймет, зачем предпринят этот демарш, если уже ведется подготовка к президентским выборам. «По сути, над нами все будут смеяться», — считает он. «Чтобы избавить Румынию и румынских граждан от этого кризиса, от такого бесполезного и негативного развития событий, я ухожу в отставку с поста президента, — сказал он. — Я оставлю должность послезавтра, 12 февраля».

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