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В ДТП в Гватемале погибли более 30 человек

20:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус столкнулся с несколькими автомобилями и сорвался в овраг по дороге в столицу Гватемалы, погибли более 30 человек. Об этом сообщила газета Prensa Libre.

По ее информации, водитель потерял управление автобусом. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с шестью автомобилями и упал в овраг. По данным спасателей, 31 человек погиб, еще 5 пострадали. Потерпевшие госпитализированы.

Предполагается, что причиной ДТП стала неисправность тормозов автобуса.

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