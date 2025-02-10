В ДТП в Гватемале погибли более 30 человек

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус столкнулся с несколькими автомобилями и сорвался в овраг по дороге в столицу Гватемалы, погибли более 30 человек. Об этом сообщила газета Prensa Libre.

По ее информации, водитель потерял управление автобусом. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с шестью автомобилями и упал в овраг. По данным спасателей, 31 человек погиб, еще 5 пострадали. Потерпевшие госпитализированы.

Предполагается, что причиной ДТП стала неисправность тормозов автобуса.