План Трампа по Украине не готов и не будет представлен в ближайшие дни — источник

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

Оно напоминает, что на текущей неделе в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО впервые прибудет новый глава Пентагона Пит Хегсет, а на Мюнхенскую конференцию к концу недели отправится американская делегация во главе с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом. По данным того же источника, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог посетит штаб-квартиру НАТО «не ранее второй половины февраля и будет проводить встречи, когда план созреет».

Ранее руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выразил надежду на то, что на форуме будут намечены «контуры плана» по урегулированию конфликта на Украине.