Премьер Грузии обвинил Запад в том, что он допустил войну на Украине
22:40 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил страны Запада в том, что они не работают над прекращением боевых действий на Украине, более того, они допустили эту войну.
«Произошел огромный конфликт, и, конечно же, весь Запад был включен в это, поставлял Украине соответствующее вооружение и так далее. Никто реально и не думал о завершении войны на Украине или недопущении войны, что, конечно же, вызывает потрясение у многих. Все надо было сделать, чтобы избежать войны, чтобы этой войны не произошло, однако сейчас мы видим разрушенную страну, дружественную страну и очень переживаем», — сказал Кобахидзе в интервью еженедельному швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Как уточнил глава грузинского правительства, он до сих пор верит, что есть определенные неформальные силы, у которых огромное влияние на официальные структуры тех или иных стран. Глава правительства не исключает, что из-за этих сил и произошел конфликт на Украине.
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