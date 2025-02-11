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НОВОСТИ

Пентагон не планирует сокращать численность американских войск в Европе

19:25 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США на данный момент не планируют сокращать численность американских войск в Европе. Об этом заявил журналистам шеф Пентагона Пит Хегсет.

«В настоящее время нет никаких планов по сокращению», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Хегсет отметил, что США могут пересмотреть численность американских войск в Европе после урегулирования конфликта на Украине. «Надеясь на скорейшее заключение мирного соглашения по Украине, которое президент [США Дональд Трамп] намерен осуществить. Затем мы сможем пересмотреть дислокацию сил», — указал шеф Пентагона.

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