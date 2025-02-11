Пентагон не планирует сокращать численность американских войск в Европе
19:25 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США на данный момент не планируют сокращать численность американских войск в Европе. Об этом заявил журналистам шеф Пентагона Пит Хегсет.
«В настоящее время нет никаких планов по сокращению», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем Хегсет отметил, что США могут пересмотреть численность американских войск в Европе после урегулирования конфликта на Украине. «Надеясь на скорейшее заключение мирного соглашения по Украине, которое президент [США Дональд Трамп] намерен осуществить. Затем мы сможем пересмотреть дислокацию сил», — указал шеф Пентагона.
НОВОСТИ
- 20:20 11.02.2025
- Трамп решил отправить на Украину для переговоров главу Минфина США
- 19:50 11.02.2025
- Глава Минобороны США назвал страну, откуда исходит главная угроза Америке
- 19:30 11.02.2025
- Шеф пентагона: Мы не будем направлять военных на Украину
- 18:20 11.02.2025
- В двигатель нового корвета ВМС ФРГ неизвестные насыпали стальную стружку - СМИ
- 17:40 11.02.2025
- Производительность труда в РФ должна вырасти на 21% за 6 лет — Решетников
- 17:12 11.02.2025
- Отправка 40 тыс. военнослужащих на Украину станет для Европы труднодостижимой целью — NYT
- 17:00 11.02.2025
- ГУР МО Украины готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции — СВР
- 16:32 11.02.2025
- Экономика США утрачивает доминирующую роль в многополярном мире — глава МВФ
- 16:00 11.02.2025
- ВСУ потеряли более 300 военных и два танка за сутки на курском направлении
- 15:58 11.02.2025
- «Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с я правительством Республики Татарстан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать