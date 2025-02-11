Трамп решил отправить на Украину для переговоров главу Минфина США

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что направит министра финансов США Скотта Бессента на Украину для встречи с Владимиром Зеленским.

«Я направляю министра финансов Скотта Бессента на Украину, чтобы он встретился с президентом Зеленским. Эта война должна скоро закончиться, так и будет — слишком много смертей и разрушений», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.