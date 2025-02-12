На Украине третий день подряд ограничили энергоснабжение промышленности

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения энергоснабжения для объектов промышленности введены третий день подряд на Украине на фоне повреждений газовой инфраструктуры страны. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Для сбалансирования энергосистемы сегодня оператор системы передачи временно применяет ограничение мощности для промышленности и бизнеса», — говорится в сообщении.

Ограничения энергоснабжения промышленности на Украине начались с 10 февраля.