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НОВОСТИ

В прошлом году в РФ произошло более 270 чрезвычайных ситуаций, 9 федерального характера

13:00 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС РФ зафиксировало в прошлом году более 270 чрезвычайных ситуаций, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

«В минувшем году личный состав министерства принимал участие в ликвидации последствий свыше 270 чрезвычайных ситуаций, 9 из которых — федерального характера», — сказал он на расширенной коллегии министерства.

При этом число ЧС снизилось на 11% по сравнению с 2023 годом.

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