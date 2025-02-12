В прошлом году в РФ произошло более 270 чрезвычайных ситуаций, 9 федерального характера
13:00 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС РФ зафиксировало в прошлом году более 270 чрезвычайных ситуаций, сообщил глава ведомства Александр Куренков.
«В минувшем году личный состав министерства принимал участие в ликвидации последствий свыше 270 чрезвычайных ситуаций, 9 из которых — федерального характера», — сказал он на расширенной коллегии министерства.
При этом число ЧС снизилось на 11% по сравнению с 2023 годом.
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