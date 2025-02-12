Парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

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13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Заседание транслировали местные телеканалы.

«За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, решение принято», — заявил спикер парламента Ален Симонян.