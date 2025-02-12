СФ предложил Минтруду усилить наказание для работодателей за нелегальную занятость

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации рекомендует Министерству труда и социальной защиты России до 1 декабря текущего года подготовить законодательные предложения по усилению ответственности работодателей при выявлении фактов нелегальной занятости. Об этом говорится в постановлении, принятом Совфедом на пленарном заседании.

«Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты РФ: представить до 1 декабря 2025 года в Совет Федерации Федерального собрания РФ предложения по совершенствованию законодательства РФ в части легализации трудовых отношений и усиления ответственности работодателей при выявлении фактов нелегальной занятости», — следует из документа.

Кроме того, Федеральной службе по труду и занятости рекомендуется сформировать реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости, с последующим размещением сведений, содержащихся в указанном реестре, в интернете.