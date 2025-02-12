Трамп после разговора с Зеленским заявил, что Украина хочет заключить мир

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о желании заключить мир. Об этом хозяин Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент [России Владимир] Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили множество тем, связанных с [конфликтом]», — написал Трамп.