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Трамп после разговора с Зеленским заявил, что Украина хочет заключить мир

21:35 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о желании заключить мир. Об этом хозяин Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент [России Владимир] Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили множество тем, связанных с [конфликтом]», — написал Трамп.

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