Путин и Трамп поручили немедленно начать проработку их встречи — Песков
13:32 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к встрече лидеров двух стран.
«Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», — сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
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