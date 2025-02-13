Путин и Трамп поручили немедленно начать проработку их встречи — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к встрече лидеров двух стран.

«Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», — сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.