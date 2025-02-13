Кремль сейчас формирует группу переговорщиков с США — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уже начала формировать группу для переговоров с США, в том числе для обсуждения ситуации на Украине. Решение президента РФ Владимира Путина по ее составу объявят позже, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, [работа] начата. По мере того, как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — ответил он на вопрос, начала ли Россия со своей стороны формировать переговорную группу. Песков не уточнил, кто может возглавить группу, указав, что об этом сообщат после соответствующих решений Путина.