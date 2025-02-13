Сотрудники «Роснефти» к 80-летию Великой Победы соберут уникальные сведения об участниках войны
14:10 13.02.2025
К 80-летию Великой Победы «Роснефть» запускает историко-исследовательский проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи», призванный собрать информацию о ветеранах, тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны. Первым предприятием компании, где стартовал проект, стало «РН-Няганьнефтегаз». Сотрудники компании, ветераны производства и ученики «Роснефть-класса» в 2025 году будут присылать в корпоративный музей уникальную информацию - документы, фотографии и истории своих родственников, связанные с войной.
Планируется, что письма с фронта и записи из дневников солдат в будущем войдут в проект Музея Победы «Голоса Победы: оживим историю через письма с фронта». Все собранные исторические сведения будут основой цикла патриотических мероприятий «РН-Няганьнефтегаз», а также пополнят фонд главного Музея Победы, расположенного на Поклонной горе в Москве.
НОВОСТИ
- 15:12 13.02.2025
- Суд оштрафовал на 630 тыс. рублей судовладельцев «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»
- 15:00 13.02.2025
- Google обучит 1 млн поляков работе с ИИ — Туск
- 14:32 13.02.2025
- Вагенкнехт назвала европейцев статистами в урегулировании конфликта на Украине
- 14:12 13.02.2025
- Время Европы прошло - Медведев
- 14:00 13.02.2025
- Кремль сейчас формирует группу переговорщиков с США — Песков
- 13:32 13.02.2025
- Путин и Трамп поручили немедленно начать проработку их встречи — Песков
- 13:20 13.02.2025
- ФСБ предотвратила теракт на ж/д вокзале Пскова, готовившие его нейтрализованы
- 13:05 13.02.2025
- Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
- 13:00 13.02.2025
- Трамп разрушил альянс Запада в отношении Украины — Le Monde
- 12:32 13.02.2025
- Большинству украинцев придется покинуть ФРГ в случае перемирия — депутат Бундестага
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать