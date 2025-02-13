Сотрудники «Роснефти» к 80-летию Великой Победы соберут уникальные сведения об участниках войны

14:10

К 80-летию Великой Победы «Роснефть» запускает историко-исследовательский проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи», призванный собрать информацию о ветеранах, тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны. Первым предприятием компании, где стартовал проект, стало «РН-Няганьнефтегаз». Сотрудники компании, ветераны производства и ученики «Роснефть-класса» в 2025 году будут присылать в корпоративный музей уникальную информацию - документы, фотографии и истории своих родственников, связанные с войной.

Планируется, что письма с фронта и записи из дневников солдат в будущем войдут в проект Музея Победы «Голоса Победы: оживим историю через письма с фронта». Все собранные исторические сведения будут основой цикла патриотических мероприятий «РН-Няганьнефтегаз», а также пополнят фонд главного Музея Победы, расположенного на Поклонной горе в Москве.