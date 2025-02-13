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Более 40% работающих россиян хотели бы поменять работу — опрос

16:32 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40% работающих россиян старше 18 лет хотели бы изменить свою текущую занятость, при этом 88% опрошенных считают, что смогут найти равноценную работу в случае потери текущей. Таковы данные опроса Российского общества «Знание» и ВЦИОМ об ожиданиях граждан в сфере занятости, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В онлайн-опросе в декабре 2024 года приняли участие 1 600 жителей старше 18 лет, проживающие более чем в 80 регионах страны.

«Так, 43% работающих россиян в возрасте от 18 лет и старше хотели бы изменить свою текущую занятость, из них 24% опрошенных хотели бы радикальных изменений — изменения и места работы, и сферы деятельности. Эта доля с запросом на изменения в занятости сопоставима с результатами других исследований», — говорится в материалах исследования.

Кроме того, 88% работающих россиян считают, что смогут найти равноценную работу в случае потери текущего места. При этом работающие россияне в возрасте 18-35 лет в три раза чаще демонстрируют уверенность в том, что легко смогут найти работу лучше текущей, чем их коллеги в возрасте от 36 лет и старше: 15% против 5% соответственно.

Основные барьеры при трудоустройстве на «идеальную работу» у работающих россиян сводятся к малому количеству вакансий с подходящей заработной платой (34%) и подходящими условиями труда (31%). Две трети российской молодежи (от 18 до 35 лет) считают, что уже стали востребованными специалистами или смогут стать ими (66%).

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