РФ нужно продумать меры защиты Русских домов за рубежом — член СПЧ
10:05 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России необходимо продумать меры защиты своих культурных центров за рубежом, а уже принятые решения о закрытии Русских домов нужно обжаловать в судах и придавать огласке. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, комментируя ТАСС решение МИД Молдавии закрыть Российский культурный центр в Кишиневе.
Собеседник агентства указал, что закрытие русских культурных центров стало опасной тенденцией последних лет. Сперва их закрыли в ряде стран Западной Европы, а теперь это происходит и в бывших республиках Советского Союза. По мнению Брода, можно ожидать повторения таких событий.
«Поэтому, во-первых, стоит подумать над тем, насколько устойчив юридический статус этих объектов с тем, чтобы не было претензий со стороны органов власти, что объект не зарегистрирован или есть еще какие-то нарушения. И, во-вторых, нужно принимать меры по обжалованию подобных решений в судах тех стран, где происходят события, либо в международных судах. Также нужна серьезная информационная огласка», — сказал Брод.
Кроме того, он считает, что можно подумать и о мерах дипломатического реагирования — это и ноты протеста, и зеркальные меры по отношению к объектам недвижимости данных стран в Москве и в других российских регионах.
«В любом случае реагировать на подобные закрытия Русских домов необходимо — это важные объекты, которые развивают и культурное сотрудничество, и являются проводниками общественной дипломатии, являются местами сбора наших соотечественников, где проходят различные культурные программы. Поэтому закрытие Русского культурного центра в Кишиневе — это весьма недружественный шаг, который осложняет российско-молдавские отношения», — добавил Брод.
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