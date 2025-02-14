0
0
188
НОВОСТИ

РФ нужно продумать меры защиты Русских домов за рубежом — член СПЧ

10:05 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России необходимо продумать меры защиты своих культурных центров за рубежом, а уже принятые решения о закрытии Русских домов нужно обжаловать в судах и придавать огласке. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, комментируя ТАСС решение МИД Молдавии закрыть Российский культурный центр в Кишиневе.

Собеседник агентства указал, что закрытие русских культурных центров стало опасной тенденцией последних лет. Сперва их закрыли в ряде стран Западной Европы, а теперь это происходит и в бывших республиках Советского Союза. По мнению Брода, можно ожидать повторения таких событий.

«Поэтому, во-первых, стоит подумать над тем, насколько устойчив юридический статус этих объектов с тем, чтобы не было претензий со стороны органов власти, что объект не зарегистрирован или есть еще какие-то нарушения. И, во-вторых, нужно принимать меры по обжалованию подобных решений в судах тех стран, где происходят события, либо в международных судах. Также нужна серьезная информационная огласка», — сказал Брод.

Кроме того, он считает, что можно подумать и о мерах дипломатического реагирования — это и ноты протеста, и зеркальные меры по отношению к объектам недвижимости данных стран в Москве и в других российских регионах.

«В любом случае реагировать на подобные закрытия Русских домов необходимо — это важные объекты, которые развивают и культурное сотрудничество, и являются проводниками общественной дипломатии, являются местами сбора наших соотечественников, где проходят различные культурные программы. Поэтому закрытие Русского культурного центра в Кишиневе — это весьма недружественный шаг, который осложняет российско-молдавские отношения», — добавил Брод.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:32 14.02.2025
ЗАЭС не пострадала от ударов ВСУ по Запорожской ТЭС, работает штатно
0
111
10:20 14.02.2025
Хегсет точно изложил мнение США о границах Украины и ее шансах попасть в НАТО — Трамп
0
170
10:00 14.02.2025
Макрон заявил, что политика Трампа стала электрошоком для Европы
0
210
09:32 14.02.2025
Вэнс предположил, что сделка по Украине «шокирует многих»
0
250
09:20 14.02.2025
Ударом ВСУ по Запорожской ТЭС критически повреждено энергетическое оборудование
0
264
09:05 14.02.2025
Трамп признал, что одной из причин начала СВО стало желание Запада втянуть Украину в НАТО
0
287
09:00 14.02.2025
Над тремя регионами РФ за ночь уничтожены 50 украинских БПЛА — Минобороны
0
274
23:00 13.02.2025
Bloomberg сообщил о поддержке Трампом идеи о возвращение России в G7
0
1040
22:50 13.02.2025
Трамп: «Я хочу сказать председателю КНР президенту РФ: Давайте сократим оборонный бюджет наполовину»
0
1015
22:35 13.02.2025
Трамп пообещал Украине место за столом на мирных переговорах - СМИ
0
1023

Возврат к списку