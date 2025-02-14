РФ вернется в систему мировой экономики после урегулирования на Украине — Орбан

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет вновь полностью интегрирована в систему мировой экономики и европейской безопасности после урегулирования конфликта на Украине. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он подтвердил, что возлагает надежды на достижение соглашения о прекращении военных действий на Украине на президента США Дональда Трампа, который планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. «Я думаю, что когда президент США достигнет соглашения [по Украине] за столом мирных переговоров, Россия вновь будет интегрирована в мировую экономику и европейскую систему безопасности», — сказал Орбан.