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В 2024 году приставы принудительно выдворили из РФ почти 90 тыс. мигрантов — ФССП

12:32 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы принудительно выдворили из РФ в минувшем году по решениям судов рекордное число иностранцев — почти 90 тыс. Об этом сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«В 2024 году за пределы Российской Федерации выдворено более 87 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 66 иностранных государств, что почти в два раза больше, чем в 2023 году (тогда было выдворено 44 тыс. иностранцев в 60 государств)», — сообщил глава ФССП.

Большая часть иностранцев подлежала принудительному выдворению преимущественно в страны СНГ: Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан. Кроме того, приставы проводили выдворение на Кубу, во Вьетнам, Судан, КНР, Египет и в другие страны.

В ФССП привели случай, когда из Свердловской, Саратовской и Тюменской областей выдворили шесть гражданок Нигерии, занимавшихся проституцией.

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