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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

14:00 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России на первом заседании в 2025 г. ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, оценит целесообразность ее повышения на ближайшем заседании, следует из сообщения регулятора.

«Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», — указывает ЦБ.

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