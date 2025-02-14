ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России на первом заседании в 2025 г. ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, оценит целесообразность ее повышения на ближайшем заседании, следует из сообщения регулятора.

«Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», — указывает ЦБ.