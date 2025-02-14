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Пентагон намерен отказаться от определенных видов вооружений для оптимизации бюджета — WSJ

17:12 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США работает над списками военной техники и вооружений, которые могут попасть под списание в рамках инициативы ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое возглавляет американский предприниматель Илон Маск. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, этот шаг направлен на оптимизацию бюджета и избавление от устаревших или избыточных систем вооружений, которые ранее не удавалось исключить из-за давления законодателей.

Как пишет газета, некоторые подразделения уже подготовили предложения по сокращению определенных видов техники. В частности, армия США рассматривает возможность списания устаревших беспилотников и бронемашин, которые производились в избытке, что может сэкономить миллиарды долларов, указывает WSJ. ВМС США, в свою очередь, изучают возможность отказа от части фрегатов и прибрежных боевых кораблей.

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